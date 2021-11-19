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Ainoã comenta expectativa para clássico Ba-Vi na final do Baiano sub-17: ‘Queremos o título’

Jogo de ida entre os maiores rivais do futebol baiano acontece nesta sexta-feira, às 13h30
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LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 11:00

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 11:00

Pela final do Campeonato Baiano Sub-17, Bahia e Vitória se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 13h30. Ainoã, atleta da equipe rubro-negra, comentou sobre sua expectativa para a decisão.
'Todos nós sabemos a importância desse clássico. A expectativa é a melhor possível. Estamos bastante focados e trabalhando forte. O grupo está preparado e confiante, sabemos que temos que estar atentos aos detalhes. É uma decisão de 180 minutos, vamos buscar fazer duas grandes partidas. Queremos o título. É o nosso único objetivo'.
Ainoã garantiu que a equipe está focada na conquista do título. O Vitória joga a primeira partida em casa.
'Jogar a primeira partida em casa dá mais confiança, mas sabemos que teremos que decidir fora. Estamos muito motivados, os treinos têm sido bons. Queremos representar bem o clube e sair com esse troféu'.
Crédito: AinoãéumadasesperançasdoVitória(Divulgação/Vitória

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