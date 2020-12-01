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Ainda sonhando com o primeiro lugar do Grupo G, Juventus recebe o Dínamo de Kiev na Champions

Na primeira partida, na Ucrânia, os italianos venceram por 2 a 0 com dois gols de Morata. Velha Senhora precisa vencer e torcer contra o Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 14:34

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 14:34

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
Ainda sonhando com a liderança do Grupo G da Liga dos Campeões, a Juventus recebe o Dínamo de Kiev, nesta quarta-feira (2), às 17h (horário de Brasília). Na primeira partida, na Ucrânia, a Velha Senhora venceu com dois gols de Morata.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESPara assumir a primeira colocação do grupo, a Juventus precisa vencer e torcer por uma derrota ou empate do Barcelona contra o Ferencváros. Os pontos ficariam empatados, mas os catalães ainda teriam vantagem. Porém, na última rodada, a Velha Senhora terá o confronto direto na Espanha contra o Barça.
- Depois de Benevento, disse que precisamos de mais concentração e vontade de trazer os pontos para casa, mesmo quando estamos na frente nos jogos. Já falámos sobre isso e todos sabemos disso. Temos de enfrentar todos os jogos da mesma forma, tanto na UCL como na Itália. Teria preferido um pouco mais de consistência, mas é normal que demore um pouco mais de tempo para a conseguir. Os jogadores sabem o que devem fazer - disse Andrea Pirlo.
Invicta no Campeonato Italiano, a Juventus chega para a partida após um empate em 1 a 1 contra o Benevento. O trunfo pode ser o trio de ataque: Ronaldo, Morata e Dybala. O espanhol é o vice-artilheiro da Champions, com cinco gols.
Por outro lado, o Dínamo de Kiev é líder isolado do Campeonato Ucraniano. Na Champions, já está eliminado, mas tenta garantir a vaga na Liga Europa.

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