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futebol

Ainda sonhando com Liga Europa, Arsenal enfrenta Aston Villa

Gunners precisam ganhar as duas partidas, enquanto
o adversário briga desesperadamente para não ser rebaixado...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 17:02

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:02

Crédito: AFP
Pela penúltima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visita o Aston Villa nesta terça-feira (21), às 16h15 (horário de Brasília). Os Gunners ainda sonham com Liga Europa, enquanto os donos da casa querem escapar do rebaixamento.
SONHOS DISTINTOSPrecisando vencer os dois jogos e torcer contra os times de cima da tabela, o Arsenal busca uma vaga na Liga Europa do próximo ano. Por outro lado, o Aston Villa está três pontos atrás do Watford, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e precisa vencer as duas partidas para tentar fugir da degola.
EM ALTADepois de retornar mal e com duas derrotas seguidas, o Arsenal só perdeu uma partida nos últimos oito jogos que disputou. O time treinado por Arteta se encaixou e conta com Aubameyang, terceiro jogador que mais marcou gols na Premier League nesta temporada, como trunfo.
FALA, PROFESSOR"David Luiz e Granit Xhaka são dois jogadores que valem a pena gastar tempo e dar confiança, porque eu sei como eles são profissionais, o quanto eles querem ter sucesso neste clube e o quanto eles se importam. Às vezes, quando reagem ou têm dificuldades, sofrem realmente e, quando isso acontece, merecem apoio e apoio. Eles estão mostrando a partir de suas performances que eles merecem estar aqui e você pode ver como eles lutam pelo clube", disse Mikel Arteta, treinador do Arsenal.

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