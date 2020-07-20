Ainda sonhando com Liga Europa, Arsenal enfrenta Aston Villa

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Pela penúltima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visita o Aston Villa nesta terça-feira (21), às 16h15 (horário de Brasília). Os Gunners ainda sonham com Liga Europa, enquanto os donos da casa querem escapar do rebaixamento.

SONHOS DISTINTOSPrecisando vencer os dois jogos e torcer contra os times de cima da tabela, o Arsenal busca uma vaga na Liga Europa do próximo ano. Por outro lado, o Aston Villa está três pontos atrás do Watford, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e precisa vencer as duas partidas para tentar fugir da degola.

EM ALTADepois de retornar mal e com duas derrotas seguidas, o Arsenal só perdeu uma partida nos últimos oito jogos que disputou. O time treinado por Arteta se encaixou e conta com Aubameyang, terceiro jogador que mais marcou gols na Premier League nesta temporada, como trunfo.