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Ainda sonhando com Harry Kane, Manchester City prepara oferta de R$ 685 milhões por Jack Grealish

Meia-atacante do Aston Villa é alvo antigo do time de Pep Guardiola e clube tentará contratá-lo nesta janela. Harry Kane segue no radar para substituir Agüero...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 09:47

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 09:47
Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Depois de chegar à final da Champions League na temporada 2020/21, o Manchester City está determinado a investir pesado em seu elenco para continuar sonhando com o título europeu. Ainda sonhando com a contratação de Harry Kane, os Cityzens agora miram outro nome do English Team.
+ Veja a tabela, os chaveamento e os jogos da EurocopaSegundo informações da imprensa britânica, a equipe de Pep Guardiola voltará à carga pelo meia-atacante Jack Grealish, que pertence ao Aston Villa. De acordo com a "ESPN" e o "Daily Mail", o atual campeão da Premier League prepara uma oferta de 100 milhões de libras (R$ 685 milhões) pelo atleta.
Jack Grealish, de 25 anos, que atua pelo meio ou então flutuando pelas pontas, é um dos principais nomes do futebol inglês. Na temporada 2020/21, marcou sete gols e deu 12 assistências em 27 partidas disputadas. Na Eurocopa, foi titular contra a República Tcheca e deu assistência para o gol de Sterling.
A possível chegada do jogador do Aston Villa não impede a contratação de Harry Kane. Após a saída de Agüero, que acertou com o Barcelona, o camisa 10 do Tottenham é o principal alvo do Manchester City. O clube também poderá pagar os mesmos 100 milhões de libras pelo centroavante.

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