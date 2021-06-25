Ainda sonhando com Harry Kane, Manchester City prepara oferta de R$ 685 milhões por Jack Grealish

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Depois de chegar à final da Champions League na temporada 2020/21, o Manchester City está determinado a investir pesado em seu elenco para continuar sonhando com o título europeu. Ainda sonhando com a contratação de Harry Kane, os Cityzens agora miram outro nome do English Team.

+ Veja a tabela, os chaveamento e os jogos da EurocopaSegundo informações da imprensa britânica, a equipe de Pep Guardiola voltará à carga pelo meia-atacante Jack Grealish, que pertence ao Aston Villa. De acordo com a "ESPN" e o "Daily Mail", o atual campeão da Premier League prepara uma oferta de 100 milhões de libras (R$ 685 milhões) pelo atleta.

Jack Grealish, de 25 anos, que atua pelo meio ou então flutuando pelas pontas, é um dos principais nomes do futebol inglês. Na temporada 2020/21, marcou sete gols e deu 12 assistências em 27 partidas disputadas. Na Eurocopa, foi titular contra a República Tcheca e deu assistência para o gol de Sterling.