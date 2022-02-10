Ainda sem trio, São Paulo se reapresenta de olho na Ponte Preta

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda, após a vitória diante do Santo André, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, no Morumbi. Foi o primeiro triunfo nessa temporada. VEJA O CAMINHO DO SÃO PAULO NO PAULISTÃO 2022​O técnico Rogério Ceni ainda não pôde contar com o trio Patrick, Luciano e Luan, que seguem em tratamento no REFFIS, se recuperando de lesões.