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Ainda sem trio, São Paulo se reapresenta de olho na Ponte Preta

Elenco do Tricolor realizou uma aditividade na tarde desta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda. Luan, Luciano e Patrick seguem recuperação no REFFIS...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2022 às 18:48
O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda, após a vitória diante do Santo André, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, no Morumbi. Foi o primeiro triunfo nessa temporada. VEJA O CAMINHO DO SÃO PAULO NO PAULISTÃO 2022​O técnico Rogério Ceni ainda não pôde contar com o trio Patrick, Luciano e Luan, que seguem em tratamento no REFFIS, se recuperando de lesões.
Quem foi titular na vitória sobre o Ramalhão realizou um trabalho regenerativo. Já os reservas e os que entraram no decorrer da partida, trabalharam no campo. Rogério Ceni começa a preparar o time que enfrentará a Ponte Preta, no próximo domingo (13), às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo ocupa a terceira posição do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos..
Crédito: ElencodoSãoPaulosereapresentounestaquinta-feiranoCTdaBarraFunda(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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