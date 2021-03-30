Ainda sem Tardelli, Cuca ajusta o Galo para encarar a Caldense

O Atlético-MG está na fase final de preparação para o jogo de quinta-feira, 1º de abril, contra a Caldense, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, em Poços de Caldas. O duelo está confirmado por enquanto, mas pode haver outro adiamento se as autoridades de saúde de Minas Gerais entenderem que ainda é cedo liberar o campeonato para reforçar as medidas de combate ao avanço da Covid-19 no Estado. Enquanto isso, o técnico Cuca faz os ajustes na equipe ainda sem poder contar com Diego Tardelli, que segue em recuperação física de um problema muscular na coxa direita. Todavia, o comandante alvinegro terá retornos em relação à sua estreia, na vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra. Guilherme Arana, que já cumpriu o isolamento por suspeita de contaminação por Covid-19, Marrony, voltando de suspensão, além de Réver, Alan Franco e Savarino, que ficaram fora por questões físicas, ficam à disposição do treinador para encarar a Veterana. Assim, Cuca deve escalar o seguinte time para a partida no Ronaldão: Everson: Mariano (Guga), Réver (Igor Rabello), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan (Zaracho) e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Vargas (Marrony). O alvinegro é o líder do Estadual com 15 pontos, tendo 100% de aproveitamento nos cinco jogos disputados. O Galo está a três pontos do vice-líder América-MG, com 12 pontos na classificação.