Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ainda sem seu treinador, Itália goleia Estônia com facilidade em amistoso

Roberto Mancini está infectado com Covid-19 e equipe foi comandada pelo auxiliar...

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:37

LanceNet

Crédito: Itália vence amistoso contra Estônia - AFP
Nesta quarta-feira, a Itália venceu a Estônia por 4 a 0 em amistoso realizado antes dos duelos da Liga das Nações, contra a Polônia e a Bósnia e Herzegovina. Vincenzo Grifo, duas vezes, Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini marcaram os gols da vitória.
A Azurra foi comandada pela primeira vez por Chicco Evani, auxiliar do técnico Roberto Mancini, que está em quarentena após ter sido diagnosticado com Covid-19.
O JOGOA Itália abriu o placar cedo. Logo aos 12 minutos de jogo, Grifo abriu o placar. O controle da bola no meio-campo ajudaram a equipe a dominar a partida. Antes do intervalo, a Azurra fez boa jogada e Bernardeschi precisou só empurrar para o gol.
O ritmo de jogo diminuiu no segundo tempo, e a equipe comandada por Alberico Evani passou a administrar a partida. Nos últimos 15 minutos, a Itália teve dois pênaltis a favor. Grifo, antes de ser substituído, e Orsolini mais tarde fecharam a vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados