Ainda sem seu treinador, Itália goleia Estônia com facilidade em amistoso

Nesta quarta-feira, a Itália venceu a Estônia por 4 a 0 em amistoso realizado antes dos duelos da Liga das Nações, contra a Polônia e a Bósnia e Herzegovina. Vincenzo Grifo, duas vezes, Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini marcaram os gols da vitória.
A Azurra foi comandada pela primeira vez por Chicco Evani, auxiliar do técnico Roberto Mancini, que está em quarentena após ter sido diagnosticado com Covid-19.
O JOGOA Itália abriu o placar cedo. Logo aos 12 minutos de jogo, Grifo abriu o placar. O controle da bola no meio-campo ajudaram a equipe a dominar a partida. Antes do intervalo, a Azurra fez boa jogada e Bernardeschi precisou só empurrar para o gol.
O ritmo de jogo diminuiu no segundo tempo, e a equipe comandada por Alberico Evani passou a administrar a partida. Nos últimos 15 minutos, a Itália teve dois pênaltis a favor. Grifo, antes de ser substituído, e Orsolini mais tarde fecharam a vitória.