Ainda sem renovar com o Napoli, Insigne entra na mira de Inter de Milão e Manchester United

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Capitão e principal nome do Napoli, o atacante Lorenzo Insigne pode estar vivendo seus últimos meses no clube do sudoeste da Itália. Com vínculo até o final da temporada, em junho de 2022, o camisa 24 ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato e já está na mira de gigantes europeus.De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", Inter de Milão e Manchester United são as equipes que monitoram a situação do atacante da Azzurri. A Nerazzurri, inclusive, tentou contratar o atleta recentemente, mas não obteve sucesso nas tratativas.

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O jornalista Fabrizio Romano, referência quando o assunto é o mercado de transferências, informou que representantes de Insigne se reuniram com o presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis, no fim do mês passado para tratar da renovação. A imprensa italiana afirma que o atleta deseja aumentar o seu salário, o que o clube napolitano não está disposto.

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