Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ainda sem renovar com o Napoli, Insigne entra na mira de Inter de Milão e Manchester United
futebol

Ainda sem renovar com o Napoli, Insigne entra na mira de Inter de Milão e Manchester United

Atacante de 30 anos tem contrato somente até o final da temporada, mas ainda não chegou a um acordo com o clube napolitano. Gigantes europeus monitoram a situação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2021 às 14:20

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 14:20

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Capitão e principal nome do Napoli, o atacante Lorenzo Insigne pode estar vivendo seus últimos meses no clube do sudoeste da Itália. Com vínculo até o final da temporada, em junho de 2022, o camisa 24 ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato e já está na mira de gigantes europeus.De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", Inter de Milão e Manchester United são as equipes que monitoram a situação do atacante da Azzurri. A Nerazzurri, inclusive, tentou contratar o atleta recentemente, mas não obteve sucesso nas tratativas.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano
O jornalista Fabrizio Romano, referência quando o assunto é o mercado de transferências, informou que representantes de Insigne se reuniram com o presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis, no fim do mês passado para tratar da renovação. A imprensa italiana afirma que o atleta deseja aumentar o seu salário, o que o clube napolitano não está disposto.
+ “Clube mais rico do mundo”: saiba o tamanho da fortuna do novo dono do Newcastle e os jogadores que entraram na mira do clube
Na atual temporada, Insigne entrou em campo nove vezes, marcou dois gols e deu três assistências. Desde as categorias de base na Partenopei, o atleta de 30 anos soma ao todo 406 partidas pelo clube, com 111 gols e 88 assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados