Ainda sem Neymar, PSG vence o Troyes de virada e estreia com vitória no Campeonato Francês

Crédito: FRANÇOIS NASCIMBENI/AFP

Estreia com o pé direito. Mesmo desfalcado de algumas estrelas, incluindo o brasileiro Neymar e o espanhol Sergio Ramos, o PSG começou o Campeonato Francês com vitória. Neste sábado, o time de Mauricio Pochettino visitou o Troyes, saiu perdendo, mas virou para 2 a 1. El Hajjam abriu o placar, enquanto Hakimi e Icardi fizeram para os parisienses.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1SUSTO NO INÍCIOJogando em casa, o Troyes tentou ensaiar uma pressão no início e antes dos dez minutos o time de Laurent Batlles abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Chambost aos nove minutos, Oualid El Hajjam subiu mais que todo mundo e cabeceou para abrir o placar.

VIRADA RELÂMPAGOEm desvantagem, o PSG se lançou ao ataque e empatou com Hakimi aos 19 minutos. Ander Herrera achou lindo lançamento para o marroquino, que invadiu a área e bateu forte para empatar. Dois minutos depois, Herrera achou Mbappé na área, que limpou a marcação e tocou para Icardi virar o placar.

SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, com a vantagem no marcador, o Paris Saint-Germain não se esforçou tanto e controlou a partida. Sem se lançar ao ataque, a equipe da Cidade Luz praticamente não ameaçou o gol de Gallon. Nos minutos finais, o Troyes chegou a ensaiar uma pressão na base do abafa, mas não marcou.

ESTRELAS DE FORAO PSG ainda não contou com nomes como Neymar, Marquinhos, Di María, Paredes, Donnarumma e Verratti, que foram até as finais de Copa América ou Eurocopa e se reapresentaram nesta semana. Outra grande contratação para a temporada, Sergio Ramos, ainda fora de forma, também não jogou.

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