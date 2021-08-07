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Ainda sem Neymar, PSG vence o Troyes de virada e estreia com vitória no Campeonato Francês

Time de Pochettino sai atrás no placar jogando fora de casa, mas vira com gols relâmpagos para garantir primeira vitória no torneio. Estrelas podem estrear na próxima rodada...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 17:51
Crédito: FRANÇOIS NASCIMBENI/AFP
Estreia com o pé direito. Mesmo desfalcado de algumas estrelas, incluindo o brasileiro Neymar e o espanhol Sergio Ramos, o PSG começou o Campeonato Francês com vitória. Neste sábado, o time de Mauricio Pochettino visitou o Troyes, saiu perdendo, mas virou para 2 a 1. El Hajjam abriu o placar, enquanto Hakimi e Icardi fizeram para os parisienses.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1SUSTO NO INÍCIOJogando em casa, o Troyes tentou ensaiar uma pressão no início e antes dos dez minutos o time de Laurent Batlles abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Chambost aos nove minutos, Oualid El Hajjam subiu mais que todo mundo e cabeceou para abrir o placar.
VIRADA RELÂMPAGOEm desvantagem, o PSG se lançou ao ataque e empatou com Hakimi aos 19 minutos. Ander Herrera achou lindo lançamento para o marroquino, que invadiu a área e bateu forte para empatar. Dois minutos depois, Herrera achou Mbappé na área, que limpou a marcação e tocou para Icardi virar o placar.
SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, com a vantagem no marcador, o Paris Saint-Germain não se esforçou tanto e controlou a partida. Sem se lançar ao ataque, a equipe da Cidade Luz praticamente não ameaçou o gol de Gallon. Nos minutos finais, o Troyes chegou a ensaiar uma pressão na base do abafa, mas não marcou.
ESTRELAS DE FORAO PSG ainda não contou com nomes como Neymar, Marquinhos, Di María, Paredes, Donnarumma e Verratti, que foram até as finais de Copa América ou Eurocopa e se reapresentaram nesta semana. Outra grande contratação para a temporada, Sergio Ramos, ainda fora de forma, também não jogou.
+ Brasil conquista três medalhas de ouro e iguala recorde: veja o resumo do dia
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain encara o Strasbourg em casa, em jogo que pode marcar a estreia de algumas das estrelas na temporada. O Troyes, por sua vez, tem compromisso com o Clermont Foot.

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