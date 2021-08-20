Ainda sem Messi e Neymar, PSG vence Brest e segue 100% no Francês

Crédito: LOIC VENANCE / AFP

Nesta sexta, o Paris Saint-Germain venceu o Stade Brestois por 4 a 2, no Estádio Francis Le Blé, em jogo válido pela terceira rodada da Ligue 1. Em partida movimentada e com muitos gols, os parisienses encerraram a rodada como líderes do campeonato. Ander Herrera, Mbappé, Gueye e Di Maria marcaram os gols do PSG, enquanto Honorat e Mounié descontaram.

Os momentos antes da partida foram marcados pela expectativa da estreia de Messi, mas o argentino não foi relacionado. Neymar também ficou na capital francesa para treinos. PRESSÃO INICIAL

A primeira etapa foi dominada pelo Paris Saint-Germain. Nos minutos iniciais, o jogo se concentrou na área do Brest, mas as finalizações do visitante não levavam grande perigo. No decorrer da partida, o alvirrubro conseguiu encaixar contra-ataques a partir do meio-campo. O mandante até teve boa chance com uma falta perto da área, mas não aproveitou a oportunidade.

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PRIMEIRO TEMPO QUENTEPelo PSG, Hakimi brilhou na linha de fundo e conseguiu colocar a bola em pontos estratégicos. A equipe continuou crescendo e, aos 23 minutos, Herrera abriu o placar para os parisienses. Pressionado, o Brest recuou e passou a apenas reagir às investidas do adversário, mas pouco adiantou. Após bate e rebate na área, Mbappé cabeceou e marcou o segundo do Paris. Já nos minutos finais, Honorat diminuiu o prejuízo para o time da casa e descontou o placar.

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No segundo tempo, o jogo perdeu velocidade, mas seguiu com as equipes tentando alterar o resultado. Com a dinâmica mais cadenciada, o Brest buscou aproveitar as brechas e invadir a área. Após um desarme, o mandante adiantou uma jogada e criou uma chance de gol, mas Navas fez grande defesa com os pés ao sair da meta.

GOLAÇO!Aos 28 minutos, uma cobrança de escanteio aparentemente infértil do PSG gerou o lance da partida. Icardi furou o cabeceio, mas Herrera recuperou a bola e atrasou para Gueye que, da intermediária, estufou a rede em um golaço de fora da área que deu certa tranquilidade ao PSG.