Ainda sem Messi e Neymar, PSG vence Brest e segue 100% no Francês

Nesta sexta, o Paris Saint-Germain venceu o Stade Brestois por 4 a 2, no Estádio Francis Le Blé, em jogo válido pela terceira rodada da Ligue 1. Em partida movimentada e com muitos gols, os parisienses encerraram a rodada como líderes do campeonato. Ander Herrera, Mbappé, Gueye e Di Maria marcaram os gols do PSG, enquanto Honorat e Mounié descontaram.
Os momentos antes da partida foram marcados pela expectativa da estreia de Messi, mas o argentino não foi relacionado. Neymar também ficou na capital francesa para treinos. PRESSÃO INICIAL
A primeira etapa foi dominada pelo Paris Saint-Germain. Nos minutos iniciais, o jogo se concentrou na área do Brest, mas as finalizações do visitante não levavam grande perigo. No decorrer da partida, o alvirrubro conseguiu encaixar contra-ataques a partir do meio-campo. O mandante até teve boa chance com uma falta perto da área, mas não aproveitou a oportunidade.
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PRIMEIRO TEMPO QUENTEPelo PSG, Hakimi brilhou na linha de fundo e conseguiu colocar a bola em pontos estratégicos. A equipe continuou crescendo e, aos 23 minutos, Herrera abriu o placar para os parisienses. Pressionado, o Brest recuou e passou a apenas reagir às investidas do adversário, mas pouco adiantou. Após bate e rebate na área, Mbappé cabeceou e marcou o segundo do Paris. Já nos minutos finais, Honorat diminuiu o prejuízo para o time da casa e descontou o placar.
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No segundo tempo, o jogo perdeu velocidade, mas seguiu com as equipes tentando alterar o resultado. Com a dinâmica mais cadenciada, o Brest buscou aproveitar as brechas e invadir a área. Após um desarme, o mandante adiantou uma jogada e criou uma chance de gol, mas Navas fez grande defesa com os pés ao sair da meta.
GOLAÇO!Aos 28 minutos, uma cobrança de escanteio aparentemente infértil do PSG gerou o lance da partida. Icardi furou o cabeceio, mas Herrera recuperou a bola e atrasou para Gueye que, da intermediária, estufou a rede em um golaço de fora da área que deu certa tranquilidade ao PSG.
EMOÇÃO NO FIMInconformado, o time mandante não se abateu e seguiu fiel à sua estratégia e obrigou Navas a fazer duas defesas em sequência. Aos 85 minutos, a equipe avançou livremente e Faivre rolou para Steve Mounié, que marcou o segundo gol do Brest. Os alvirrubros ainda tentaram mais duas finalizações, mas em contra-ataque mortal, o PSG matou o jogo com um golaço de Angel Di Maria, com um toque de classe por cobertura.SEQUÊNCIAAté agora, o Paris Saint-Germain acumula três vitórias e assume o primeiro lugar na tabela pelo saldo de gols, pelo menos até domingo, quando Angers e Clermont entram em campo, enquanto o Stade Brestois segue sem vencer na competição, com dois empates e uma derrota. Na próxima rodada, o PSG pode ter as estreias de Messi e Neymar, contra o Reims, fora de casa, no domingo (29). O Brest, no mesmo dia, visita o Strasbourg.