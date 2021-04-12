Ainda sem Lewandowski, Hansi Flick diz que Bayern 'dará tudo de si' para se classificar na Champions

Crédito: Divulgação / Site oficial do Bayern

Tudo pronto no atual campeão da Champions. Depois de perder o jogo de ida das quartas de final da Champions League para o PSG, o time alemão visita os franceses nesta terça-feira com a missão de tirar uma boa vantagem da equipe de Neymar. Os bávaros, entretanto, não terão à disposição seu principal nome.

+ Veja a tabela da Champions LeagueAinda se recuperando de uma lesão no joelho, sofrida a serviço da seleção polonesa durante a última Data-Fifa, o atacante Robert Lewandowski sequer foi relacionado. De acordo com o Bayern, o melhor jogador do mundo voltou nesta segunda a correr no gramado no centro de treinamentos bávaro.

Em entrevista coletiva, o técnico Hansi Flick disse que o Bayern criou muitas oportunidades de gol no jogo de ida contra o PSG, mas reconheceu que sua equipe esteve abaixo do ideal. Talvez pela ausência de Lewandowski, que é o artilheiro na temporada, com 42 gols em 26 partidas.

- Tivemos muitas oportunidades de gol na primeira partida, mas não atuamos com a mesma eficácia. Temos de fazer melhor. Sabemos que não será uma tarefa fácil, mas vamos dar tudo - disse Flick.