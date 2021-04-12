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Ainda sem Lewandowski, Hansi Flick diz que Bayern 'dará tudo de si' para se classificar na Champions

Artilheiro do time da Baviera se recupera de lesão no joelho e ainda não tem condição de jogo. Atleta fez o primeiro treino no gramado nesta segunda, mas só correu no gramado...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 16:29
Crédito: Divulgação / Site oficial do Bayern
Tudo pronto no atual campeão da Champions. Depois de perder o jogo de ida das quartas de final da Champions League para o PSG, o time alemão visita os franceses nesta terça-feira com a missão de tirar uma boa vantagem da equipe de Neymar. Os bávaros, entretanto, não terão à disposição seu principal nome.
+ Veja a tabela da Champions LeagueAinda se recuperando de uma lesão no joelho, sofrida a serviço da seleção polonesa durante a última Data-Fifa, o atacante Robert Lewandowski sequer foi relacionado. De acordo com o Bayern, o melhor jogador do mundo voltou nesta segunda a correr no gramado no centro de treinamentos bávaro.
Em entrevista coletiva, o técnico Hansi Flick disse que o Bayern criou muitas oportunidades de gol no jogo de ida contra o PSG, mas reconheceu que sua equipe esteve abaixo do ideal. Talvez pela ausência de Lewandowski, que é o artilheiro na temporada, com 42 gols em 26 partidas.
- Tivemos muitas oportunidades de gol na primeira partida, mas não atuamos com a mesma eficácia. Temos de fazer melhor. Sabemos que não será uma tarefa fácil, mas vamos dar tudo - disse Flick.
- Sabemos que temos de marcar pelo menos dois gols. Vai ser uma tarefa difícil, mas é para este tipo de jogo que se joga o futebol. Queremos fazer uma pequena surpresa amanhã em Paris. Claro que seremos muito felizes se conseguirmos - completou.

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