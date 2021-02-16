Ainda sem Gabriel Sara, São Paulo volta aos treinos na Barra Funda

Crédito: Igor Gomes, suspenso no último jogo, estará disponível contra o Palmeiras (Reprodução/ Twitter @SãoPauloFC

O São Paulo se reapresentou aos treinos na manhã desta terça-feira (16), no CT da Barra Funda após a vitória contra o Grêmio, por 2 a 1, no último domingo (14), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Brasileirão. O time se prepara para enfrentar o rival Palmeiras, na próxima sexta-feira (19), no Morumbi. Para o clássico, a equipe voltará a contar com alguns jogadores que foram desfalques na última partida.

Os jogadores que não estiveram presentes no jogo do último domingo, por suspensão foram Igor Gomes, Juanfran e Pablo, todos pelo 3º cartão amarelo. Na ocasião, foram substituídos por Vitor Bueno, Igor Vinícius e Gonzalo Carneiro, respectivamente.

Outro desfalque foi o Gabriel Sara, que era dúvida para a partida por ainda estar no processo de recuperação de uma lesão na coxa. O jogador, que caso estivesse recuperado poderia substituir Igor Gomes, segue em tratamento e não treinou junto com seus colegas nesta terça-feira.

O treinador Hernán Crespo chegou ao Brasil ainda nesta terça, mas deve ser apresentado somente na quarta-feira (16). O argentino não assumirá a equipe até o fim do Brasileirão, tarefa que será cumprida pelo interino Marcos Vizolli.

O Tricolor ainda tem chances remotas de título, mas briga prioritariamente por uma vaga no G4. O time está, atualmente, em quarto lugar, empatado em pontos com o terceiro colocado, o Atlético Mineiro. O time paulista, porém, tem um jogo a menos.