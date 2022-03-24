Ainda sem Gabriel Sara, São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta quinta-feira (24), no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o São Bernardo, por 3 a 1, que garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!

O técnico Rogério Ceni ainda não pôde contar com o retorno do meia Gabriel Sara, que segue tratando uma entorse no tornozelo e realizou trabalhos fisioterápicos no REFFIS. Já o volante Gabriel Neves trabalhou com o elenco durante toda a atividade.

Logo após o aquecimento, os jogadores realizaram um trabalho técnico de apenas dois toques na bola em campo reduzido. Na sequência, os jogadores que atuaram em todo ou na maior parte do jogo contra o time do ABC seguiram para uma atividade regenerativa interna.Os demais jogadores continuaram trabalhando com Rogério Ceni em outra atividade técnica, de saída de bola e construção de jogada, além de um complemento físico.

O São Paulo aguarda o seu rival na semifinal do Paulistão. O adversário será definido após a partida entre Corinthians e Guarani, na noite desta quinta-feira. Caso o Alvinegro passe, será ele o adversário, provavelmente no domingo. Nesse caso, o placar do jogo em Itaquera ainda definirá o mando.