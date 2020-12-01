AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ainda sem brilho, meia Zaracho fala em adaptação difícil no Atlético-MG

O meia argentino, contratado a pedido de Sampaoli, não conseguiu apresentar o bom futebol que chamou atenção do clube em seus tempos de Racing...

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:00
Crédito: Zaracho pediu tempo para se adaptar ao clube e conseguir desempenhar o seu melhor futebol-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O meia argentino Matías Zaracho chegou ao Atlético-MG em outubro trazendo consigo uma grande expectativa com o seu futebol, reluzente no Racing, mas ainda pouco brilhante no Galo. O jovem, de 22 anos, estreou com a camisa alvinegra no empate em 0 a 0 com o Sport, entrando em campo sete vezes no total, marcando apenas um gol, na goleada sobre o Flamengo por 4 a 0, no dia 8 de novembro. Zaracho falou em dificuldades na adaptação no Galo e pediu tempo para ter melhor desempenho. -É questão de tempo, mas está me custando um pouco. É um pouco mais difícil do que eu pensava. Mas, como eu disse, é questão de tempo, já estou melhorando e vou me sentir completamente adaptado aqui-disse. Zaracho falou das diferenças de jogo no Galo e no Racing, apesar de atuar na mesma posição de campo, mas com mais funções sob o comando de Sampaoli. - Estou jogando na mesma posição que vinha jogando antes, de meia por dentro. Antes fazia um jogo de ir buscar a bola, de ordenar o jogo. Agora tenho que manter posição, buscar o espaço. Isso está me custando um pouco, mas estou buscando meu espaço, me adaptando melhor dentro de campo. Sei que com o tempo, acumulando minutos, vou me sentindo melhor. O meia atleticano não quis falar da aproximação dos rivais na tabela e diz estar focado somente no confronto com o Internacional, domingo, 6 de dezembro, às 18h15, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileiro. - Agora estamos pensando no Inter e em fazer as coisas bem. Depois dessa partida, terão outras, mas agora estamos somente focados no Inter, na partida do fim de semana e fazer um bom jogo para conquistar os três pontos em casa-concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados