Ainda sem brilho, meia Zaracho fala em adaptação difícil no Atlético-MG

O meia argentino Matías Zaracho chegou ao Atlético-MG em outubro trazendo consigo uma grande expectativa com o seu futebol, reluzente no Racing, mas ainda pouco brilhante no Galo. O jovem, de 22 anos, estreou com a camisa alvinegra no empate em 0 a 0 com o Sport, entrando em campo sete vezes no total, marcando apenas um gol, na goleada sobre o Flamengo por 4 a 0, no dia 8 de novembro. Zaracho falou em dificuldades na adaptação no Galo e pediu tempo para ter melhor desempenho. -É questão de tempo, mas está me custando um pouco. É um pouco mais difícil do que eu pensava. Mas, como eu disse, é questão de tempo, já estou melhorando e vou me sentir completamente adaptado aqui-disse. Zaracho falou das diferenças de jogo no Galo e no Racing, apesar de atuar na mesma posição de campo, mas com mais funções sob o comando de Sampaoli. - Estou jogando na mesma posição que vinha jogando antes, de meia por dentro. Antes fazia um jogo de ir buscar a bola, de ordenar o jogo. Agora tenho que manter posição, buscar o espaço. Isso está me custando um pouco, mas estou buscando meu espaço, me adaptando melhor dentro de campo. Sei que com o tempo, acumulando minutos, vou me sentindo melhor. O meia atleticano não quis falar da aproximação dos rivais na tabela e diz estar focado somente no confronto com o Internacional, domingo, 6 de dezembro, às 18h15, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileiro. - Agora estamos pensando no Inter e em fazer as coisas bem. Depois dessa partida, terão outras, mas agora estamos somente focados no Inter, na partida do fim de semana e fazer um bom jogo para conquistar os três pontos em casa-concluiu.