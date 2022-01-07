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futebol

Ainda sem acordo com o Avaí, goleiro Vladimir está livre no mercado

Goleiro demonstra o interesse de permanecer na Ressacada, mas ainda busca acordo com a diretoria...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 17:57

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:57

Após o período de férias, o elenco do Avaí voltou aos trabalhos na Ressacada no início desta semana. No entanto, um dos atletas que integraram o grupo que obteve o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, no ano passado, não se reapresentou.
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O goleiro Vladimir, cujo contrato chegou ao fim com o término da Série B nacional, no último mês de novembro, ainda não teve a renovação acertada.
Diretor da BL Sports, empresa paulista que cuida da carreira do atleta desde que ele integrava as categorias de base do Santos FC, Beto Lopes diz que os termos de um novo acerto haviam sido apalavrados nas últimas semanas de 2021 por parte de dirigentes do clube catarinense.
'Assim que acabou a Série B eu conversei com o Marquinhos Santos (gerente de futebol) sobre a renovação e deixamos o acerto muito bem encaminhado. No entanto, na semana entre o Natal e o Ano-Novo, em um contato telefônico com o William Thomas (executivo de futebol contratado pela diretoria eleita em dezembro), ele apresentou uma situação nova de composição salarial e isso nos fez retardar um pouco mais o acordo', revelou.
NEGOCIAÇÕES NÃO ESTÃO ENCERRADAS
O empresário, porém, não descarta a permanência do goleiro no Leão da Ilha. 'O Vladimir teve uma passagem muito boa pelo Avaí em 2019. É querido pela torcida, gosta bastante do clube e sua família se adaptou totalmente a Florianópolis. Em momento algum encerramos as negociações para a renovação e estamos abertos para conversar', acrescentou.
Crédito: VladimiréidentificadocomoAvaíeesperapermanecernoclube(FOTO:divulgação/BLSports-arquivo

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