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Ainda se recuperando de lesão no Grêmio, Kannemann completa uma década de carreira

É no clube gaúcho que o defensor argentino acumula a maior quantidade de conquistas...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 13:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 13:24
Uma das peças mais longevas e importantes do elenco do Grêmio, o zagueiro Kannemann completa dez anos de carreira nesta sexta-feira (29) em momento que se recupera de lesão no quadril.
Foi em um 29 de abril, porém do distante ano de 2012, que Kannemann entrou pela primeira vez em campo como profissional, defendendo o San Lorenzo em vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal Sarandí. >Confira os dez jogadores 10 brasileiros sub-20 mais valiosos no mercadoA trajetória do atleta, hoje com 31 anos de idade e 225 partidas disputadas, teve também passagem pelo Atlas-MEX, clube que defendeu de 2015 até 2016, período em que o Tricolor foi buscá-lo para iniciar uma história de profunda identificação e conquistas.
Somente no Imortal ele tem nove taças levantadas: Gauchão (quatro), Recopa Gaúcha (duas), uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. São mais taças que anos defendendo o Grêmio.
Além dos troféus citados, Kannemann tem também duas importantes marcas defendendo o San Lorenzo, tendo levantado as taças do Apertura na Argentina e da Libertadores no mesmo ano, em 2014.
Crédito: KannemannestánoTricolordesde2016(LucasUebel/GrêmioFBPA

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