Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ainda pensando em Champions League, Roma recebe a Udinese

Jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano
ocorrerá nesta quinta-feira (2), às 16h45 (horário de Brasília)...
Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:12

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebe a Udinese nesta quinta-feira (2), às 16h45 (horário de Brasília). Os mandantes buscam vencer para continuarem vivos na briga por uma vaga da Liga dos Campeões do próximo ano.
FALA, PROFESSOR!"Agora não é hora de fazer avaliações, precisamos nos concentrar no próximo jogo. Quem pensa que nossa temporada acabou está errado. Ainda temos 10 jogos para jogar e precisamos levar as coisas jogo a jogo, com o objetivo de vencer cada um deles. Amanhã o time vai sair com a atitude certa e vontade de vencer", disse Paulo Fonseca, treinador da Roma.
DESFALQUESPelo lado da Roma, Veretout e Pellegrini estão suspensos. Assim, Pastore e Villar devem começar jogando. Já pelo lado da Udinese, Mandragora está lesionado e não jogará.
TENTANDO SE MANTER VIVOCom 48 pontos, a Roma é a quinta colocada da Serie A. Na quarta colocação, a Atalanta soma 9 pontos de vantagem.
CONTRA O REBAIXAMENTOPor outro lado, a Udinese briga contra o rebaixamento. Na 15ª colocação, com 28 pontos, tem apenas três de vantagem para o Lecce, 18º.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados