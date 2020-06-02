'Ainda não somos campeões e sabemos disso', diz Jürgen Klopp

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Com a volta do Campeonato Inglês marcada para o próximo dia 17, a grande pergunta que fica é "quando o Liverpool vai confirmar o título?". Com 25 pontos a mais que o Manchester City, segundo colocado, os Reds podem até garantir o troféu na primeira rodada pós-volta, dependendo de uma combinação de resultados.

No entanto, o técnico do clube vermelho, o alemão Jürgen Klopp, tratou de dizer que ainda não tem nada decidido.

- É ótimo pensar nisso, mas ainda não somos campeões e sabemos disso. Sabemos que estamos perto, mas estar perto ainda não está lá. Existem 27 pontos para jogar e tentaremos levar todos - disse o comandante à "BBC".

Klopp também disse que se o clube confirmar o título, o desejo é de comemorar com os torcedores, desde que seja seguro para todos.