'Ainda não somos campeões e sabemos disso', diz Jürgen Klopp

Com a volta do Campeonato Inglês marcada para o próximo dia 17, a grande pergunta que fica é "quando o Liverpool vai confirmar o título?". Com 25 pontos a mais que o Manchester City, segundo colocado, os Reds podem até garantir o troféu na primeira rodada pós-volta, dependendo de uma combinação de resultados.
No entanto, o técnico do clube vermelho, o alemão Jürgen Klopp, tratou de dizer que ainda não tem nada decidido.
- É ótimo pensar nisso, mas ainda não somos campeões e sabemos disso. Sabemos que estamos perto, mas estar perto ainda não está lá. Existem 27 pontos para jogar e tentaremos levar todos - disse o comandante à "BBC".
Klopp também disse que se o clube confirmar o título, o desejo é de comemorar com os torcedores, desde que seja seguro para todos.
- Se nos tornarmos campeões, seja qual for a celebração possível, faremos internamente e depois com nossos torcedores no momento em que tivermos permissão para fazê-lo. Eu posso prometer a você que, se isso acontecer, haverá um desfile também. A qualquer momento. Só precisamos de um dia em que todos possam e faremos.E MAIS:O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira!Barcelona quer repatriar Eric García, do Manchester CityPorto visita Famalicão no retorno do Português em busca do títuloPSG reforça interesse em Thomas Partey, do Atlético de Madrid E MAIS: