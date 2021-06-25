Ainda em recuperação, Miranda realiza trabalhos de fisioterapia durante treino do São Paulo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta sexta-feira (25), o zagueiro Miranda voltou aos gramados durante o treino do São Paulo para realizar atividades de fisioterapia. O atleta está na fase final de sua recuperação após sofrer um estiramento na coxa esquerda e pode reintegrar o elenco em breve.

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Embora não tenha voltado a treinar com o restante do elenco, o capitão correu pelo gramado, indicando estar em fase de transição no tratamento, próximo ao fim da recuperação.

Miranda se lesionou na derrota por 1 a 0 contra o Atlético Mineiro, fora de casa, no dia 13 de junho, pela terceira rodada do Brasileirão. Desde então, o zagueiro é desfalque do time, que vem sofrendo no setor defensivo.

Desde sua lesão, o Tricolor entrou em campo três vezes, tomando cinco gols, uma média de 2,5 gols por jogo. Sem Miranda, o São Paulo empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, perdeu por 2 a 0 para o Santos e empatou em 2 a 2 com o Cuiabá.

Em sua ausência, Crespo chegou a improvisar o lateral Reinaldo para montar a linha de defesa. Ainda em recuperação, Miranda não deve ficar à disposição do treinador para a próxima rodada. O Tricolor volta aos gramados no próximo domingo (27), para enfrentar o Ceará, no Castelão, às 20h30, pela sétima rodada do Brasileirão.