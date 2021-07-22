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Ainda em 2021, CBF quer uso do VAR na Série B e nas fases finais das Séries C e D

A decisão, contudo, ainda não foi tomada por parte da CBF, uma vez que está em fase final de estudos; os custos de operação do sistema do devem ser bancados pela própria CBF...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:55

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 17:55
Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Mudanças devem acontecer nas competições nacionais do futebol brasileiro. Isso porque a a CBF quer implantar a tecnologia do árbitro de vídeo, o VAR, no segundo turno da Série B do Brasileirão e, também, nas fases eliminatórias das Séries C e D de 2021. A informação é do jornalista Martín Fernandez, do ge.
> Veja as melhores fotos do dia dos Jogos Olímpicos de TóquioA decisão, contudo, ainda não foi tomada por parte da CBF, uma vez que está em fase final de estudos. Mesmo assim, ela deve ser anunciada já nas próximas semanas. Vale destacar que os custos de operação do sistema do VAR devem ser bancados pela própria Confederação.
> Veja e simule a tabela da Série A do Brasileirão
O site ainda informa que também está em fase de testes uma operação centralizada do VAR para que ele funcione na sede da CBF, que fica no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso valerá apenas para a Série A do Campeonato Brasileiro.

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