Ainda em 2021, CBF quer uso do VAR na Série B e nas fases finais das Séries C e D

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Mudanças devem acontecer nas competições nacionais do futebol brasileiro. Isso porque a a CBF quer implantar a tecnologia do árbitro de vídeo, o VAR, no segundo turno da Série B do Brasileirão e, também, nas fases eliminatórias das Séries C e D de 2021. A informação é do jornalista Martín Fernandez, do ge.

> Veja as melhores fotos do dia dos Jogos Olímpicos de TóquioA decisão, contudo, ainda não foi tomada por parte da CBF, uma vez que está em fase final de estudos. Mesmo assim, ela deve ser anunciada já nas próximas semanas. Vale destacar que os custos de operação do sistema do VAR devem ser bancados pela própria Confederação.

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