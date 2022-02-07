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Ainda desfalcado, time do São Paulo inicia semana de treinos de olho no Santo André

Equipe comandada por Rogério Ceni ainda não venceu no Campeonato Paulista...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 14:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 14:10
O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, trabalhou com o elenco na manhã desta segunda-feira (7), no CT da Barra Funda, de olho na partida contra o Santo André, marcada para quarta-feira (9), às 19h, no Morumbi. O time ainda não venceu no Campeonato Paulista, e o treinador tem feito rodízio de atletas neste início de temporada.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Os jogadores iniciaram o dia com trabalhos de força e resistência na academia. Na sequência, o grupo seguiu para o gramado e fez uma atividade física de reação. O comandante tricolor ainda comandou um treino técnico e tático, com troca de passes, finalizações, cruzamentos e cabeceios. Para o duelo, o Tricolor ainda deve ter alguns desfalques. Luan, Luciano e Patrick, lesionados, continuam em tratamento no Reffis e provavelmente não estarão à disposição da comissão técnica.
Em nove pontos disputados até o momento no Estadual, o São Paulo conquistou apenas um, e ocupa a vice-lanterna do Grupo B, à frente do Novorizontino, que tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate.
Crédito: OtécnicoRogérioCenicomandaotreinodoSãoPaulonoCTdaBarraFunda(Foto:AnuarSayed/Saopaulofc.net

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