Ainda desfalcado, time do São Paulo inicia semana de treinos de olho no Santo André

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, trabalhou com o elenco na manhã desta segunda-feira (7), no CT da Barra Funda, de olho na partida contra o Santo André, marcada para quarta-feira (9), às 19h, no Morumbi. O time ainda não venceu no Campeonato Paulista, e o treinador tem feito rodízio de atletas neste início de temporada.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Os jogadores iniciaram o dia com trabalhos de força e resistência na academia. Na sequência, o grupo seguiu para o gramado e fez uma atividade física de reação. O comandante tricolor ainda comandou um treino técnico e tático, com troca de passes, finalizações, cruzamentos e cabeceios. Para o duelo, o Tricolor ainda deve ter alguns desfalques. Luan, Luciano e Patrick, lesionados, continuam em tratamento no Reffis e provavelmente não estarão à disposição da comissão técnica.

Em nove pontos disputados até o momento no Estadual, o São Paulo conquistou apenas um, e ocupa a vice-lanterna do Grupo B, à frente do Novorizontino, que tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate.