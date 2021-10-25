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futebol

Ainda dá? Veja quem o Náutico ainda enfrenta na Série B buscando o acesso

Timbu ainda tem mais sete confrontos antes de encerrar a sua temporada 2021...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 19:06
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Na tarde do último domingo, o Náutico recebeu o Vasco da Gama nos Aflitos e, mesmo após sair em desvantagem arrancou o empate dentro de casa por 2 a 2.+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar deixou o Timbu na 9ª colocação da Série B, com 45 pontos, sete atrás do Goiás, primeiro time do G-4.
Com apenas mais sete jogos pela frente, o desempenho do time comandado por Hélio dos Anjos precisa ser impecável.
Nas contas dos matemáticos, apenas um desempenho de 100% de aproveitamento coloca o Timbu na elite do futebol nacional.
Confira abaixo quem são os rivais do Náutico: Brasil de Pelotas (F), Brusque (F), Coritiba (C), Confiança (F), Sampaio Corrêa (C), Avaí (C) e Cruzeiro (F).

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