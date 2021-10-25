Ainda dá? Veja quem o Náutico ainda enfrenta na Série B buscando o acesso

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Na tarde do último domingo, o Náutico recebeu o Vasco da Gama nos Aflitos e, mesmo após sair em desvantagem arrancou o empate dentro de casa por 2 a 2.+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O placar deixou o Timbu na 9ª colocação da Série B, com 45 pontos, sete atrás do Goiás, primeiro time do G-4.

Com apenas mais sete jogos pela frente, o desempenho do time comandado por Hélio dos Anjos precisa ser impecável.

Nas contas dos matemáticos, apenas um desempenho de 100% de aproveitamento coloca o Timbu na elite do futebol nacional.