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Ainda como Marcelinho, Lucas estreou pelo São Paulo há dez anos

Atacante, hoje no Tottenham, estreou pela equipe profissional do Tricolor em empate com o Athlético-PR, na Arena da Baixaa, meses após ser o destaque da Copinha...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 12:47

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 12:47

A estreia de Lucas Moura como jogador de futebol profissional completa dez anos neste sábado. Foi em 8 de agosto de 2010, durante empate por 1 a 1 com o Athlético-PR, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, que ele estreou pela equipe principal do São Paulo. Na época, ainda era chamado pelo apelido de Marcelinho e ficara conhecido pelo brilho na conquista da Copinha, em janeiro - ele pediu para ser chamado pelo nome de batismo ainda naquela temporada.
- É uma marca muito especial, importante para mim. Me lembro muito bem de tudo que vivi, desde os tempos de base a agora no profissional. Lembro também de tudo que conquistei, os amigos que fiz neste período. Sou um cara muito realizado, tanto profissionalmente quanto pessoalmente - disse Lucas, hoje no Tottenham (ING).No Tricolor, Lucas foi o protagonista do título da Sul-Americana de 2012, o último do clube. O atacante deu uma assistência e fez um gol na final diante do Tigre (ARG), além de ter dividido o pódio com Rogério Ceni na hora de erguer a taça.
Depois daquele jogo, ele foi para o Paris Saint-Germain, onde atuou entre 2013 a 2017, virou xodó e colecionou títulos. Ao todo, foram 18.Em 2017, o brasileiro transferiu-se para o Tottenham. E lá estava reservada, quem sabe, sua maior atuação na carreira. Pelas semifinais da Liga dos Campeões de 2018/2019, os Spurs perdiam de 2 a 0 para o Ajax, na Holanda, quando Lucas fez o incrível hat-trick e garantiu a classificação inédita para a final do principal torneio de clubes do Velho Continente.
São Paulo: 128J/ 33G/ 25A PSG: 229J/ 46G/ 50A/ Tottenham: 107J/ 23G/ 10A Seleção Brasileira principal: 35J/ 4G/ 4A

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