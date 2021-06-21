Ainda com restrições, Daniel Alves treina com o elenco do São Paulo

Apesar da lesão de Luciano, o São Paulo teve uma boa notícia no treinamento desta segunda-feira (21). Camisa dez da equipe, o ala Daniel Alves evoluiu no tratamento de uma lesão no joelho direito.

O jogador, convocado para a Olimpíada de Tóquio, treinou com o elenco, no entanto, ainda com restrições, como evitar contato físico para não atrapalhar e recuperação da lesão, sofrida no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Além da lesão diagnosticada em Luciano e da recuperação de Daniel Alves, o treino do São Paulo contou com a reapresentação do elenco que perdeu para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro e segue sem vencer no Brasileirão após cinco partidas. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo, enquanto os jogadores reservas e quem entrou no jogo fizeram atividades no campo. O São Paulo se prepara para encarar o Cuiabá, nesta quarta-feira (23), às 19h, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.