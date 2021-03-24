Ainda aguardando anúncio, William treina com o elenco do São Paulo

Crédito: Divulgação/Toluca

Recém-contratado pelo São Paulo, o meio-campista William já participou de parte do treinamento da equipe na manhã desta quarta-feira (24), no CT da Barra Funda. De acordo com informações do Globo Esporte, confirmadas pelo Lance, o meia participou de atividades no campo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O jogador de 34 anos ainda espera ser anunciado pelo Tricolor, o que deve acontecer até o final desta semana. Com o contrato já assinado, William tem vínculo com o São Paulo até o final da temporada de 2021.

Outro atleta que segue fazendo parte dos treinamentos da equipe, segundo o Globo Esporte, é o argentino Martín Benítez, que ainda espera alguns documentos pendentes que precisam ser enviados pelo Independiente, da Argentina, para poder, enfim, ser anunciado.

Quanto ao outro reforço do Tricolor, o atacante Éder, este ainda não participa das atividades do elenco, pois ainda precisará passar por exames médicos para assinar o contrato com o clube.

Após passar por três dias de folga para a maior parte do elenco, o São Paulo voltou, na última terça-feira (23), a treinar com o grupo completo. A equipe de Hernán Crespo ganhou mais tempo de preparação e, consequentemente, adaptação ao modelo do argentino, devido à paralisação do Paulistão.O decreto que fez o campeonato ser paralisado foi uma medida restritiva do Estado de São Paulo para conter o aumento no número de casos da Covid-19.

Com paralisação prevista até, ao menos, o dia 30 de março, o São Paulo, em tese, poderá jogar contra o Ituano já na semana que vem, em partida válida pela oitava rodada do Paulista. Entretanto, esse jogo não possui data marcada.