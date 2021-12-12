'Ai, credo': com gritos de 'é campeão', Atlético-MG é regido por torcida em despedida do Mineirão com goleada

A torcida do Atlético-MG está em fase de lua de mel com o time e foi recompensada pela festa nas arquibancadas com a vitória por 4 a 0 sobre o Athletico-PR no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Dominante do início ao fim, o Galo impôs seu ritmo de jogo e foi embalado pelo canto dos atleticanos, que chegaram a soltar o grito de campeão após o quarto gol no Mineirão.

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Na tarde/noite deste domingo, 53.181 pessoas estiveram no estádio para presenciar o baile alvinegro. O resultado deixa a equipe bem confortável pensando no confronto de volta, na quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. Sob os gritos de "bicampeão" já na entrada no gramado, em alusão ao título do Brasileirão, o Atlético foi empurrado ao longo dos 90 minutos.

Um dos heróis da partida, o atacante Keno foi extremamente celebrado ao ser substituído aos 21 minutos do segundo tempo para a entrada de Nacho. Com o placar já estabelecido, o clima, que até começou com tensão no início por conta da decisão, ficou leve. Sob os gritos de "mais um" e "olé", o Galo fechou tranquilo a goleada no primeiro confronto. Vale destacar também a exaltação ao atacante Hulk, autor do primeiro gol do jogo. Do lado de fora, crianças pintadas de verde, como o personagem, além de máscaras e os cantos na arquibancada ajudam a contar como o jogador ganhou o carinho da torcida.

Além do ótimo resultado esportivo com o 4 a 0, o primeiro confronto da Copa do Brasil faz com que o Atlético supere os R$ 36 milhões em renda. Nesta noite foram R$ 8.325.723,05 arrecadados. O Galo se despede do Mineirão na atual temporada com 32 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, na 1ª rodada do Brasileirão, para o Fortaleza, como mandante.

Do lado de fora, antes de a bola rolar, o movimento foi grande no entorno desde cedo. Sob forte calor, a torcida se reuniu e muita gente acabou deixando para entrar em cima da hora. Já os visitantes, que estiveram presentes pela primeira vez desde o retorno do público, chegaram a ser recebidos com algumas garrafas jogadas em sua direção, mas, por sorte, ninguém se machucou na entrada do Mineirão.

O Atlético-MG encerra a temporada na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada e sai com uma enorme vantagem após vencer por 4 a 0 em casa. Pela primeira vez na história uma equipe fez quatro gols em uma partida final de Copa do Brasil.