AHistóriaContinua: São Paulo anuncia retorno do zagueiro Miranda

A contratação do zagueiro havia sido confirmada pelo presidente Julio Casares antes do clássico contra o Santos, no Morumbi, no começo de março. A proposta feita pelo Tricolor é de dois anos de contrato, com salários baseados em metas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Miranda também era alvo do Coritiba, mas o Coxa encerrou as negociações com o zagueiro por ele ter dito à diretoria que 'optou neste momento pela continuidade de sua carreira em outro projeto, com maior calendário esportivo e que proporcione a disputa da Libertadores ainda nesta temporada'. Com a chegada do ídolo são-paulino, o técnico Hernán Crespo ganha mais uma opção para montar a defesa com três defensores. Atualmente, Léo, Arboleda e Bruno Alves são os titulares da zaga do São Paulo. Diego Costa é outro zagueiro do elenco. Vale ressaltar que a posição era uma das prioridades do São Paulo na janela de transferências. O clube tentou o zagueiro Kanu, do Botafogo, mas as conversas não evoluíram.