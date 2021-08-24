Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Aguirre traça meta para o Inter fora de casa

Diego Aguirre projeta que o Colorado faça pelo menos quatro pontos na sequência como visitante...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 17:55
Crédito: Aguirre em alta no Inter (Ricardo Duarte/Internacional
Em ascensão no comando do Internacional, Diego Aguirre ficou satisfeito com o ponto conquistado no último domingo na Vila Belmiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sincero em suas análises, o uruguaio acredita que, diante do Atlético-GO, o Colorado precisa buscar os três pontos para alcançar a sua meta de pontos.
‘Eu prevejo jogo a jogo, mas eu imaginava que fazer quatro de seis, fora, seria algo bom", ponderou. "É o objetivo mínimo, temos que ganhar a próxima para somar esses pontos que projetamos’, enfatizou.
Com 22 pontos conquistados, o Internacional aparece na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados