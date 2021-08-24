Aguirre traça meta para o Inter fora de casa

Crédito: Aguirre em alta no Inter (Ricardo Duarte/Internacional

Em ascensão no comando do Internacional, Diego Aguirre ficou satisfeito com o ponto conquistado no último domingo na Vila Belmiro.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Sincero em suas análises, o uruguaio acredita que, diante do Atlético-GO, o Colorado precisa buscar os três pontos para alcançar a sua meta de pontos.

‘Eu prevejo jogo a jogo, mas eu imaginava que fazer quatro de seis, fora, seria algo bom", ponderou. "É o objetivo mínimo, temos que ganhar a próxima para somar esses pontos que projetamos’, enfatizou.