Aguirre explica recusa ao Corinthians e fala em 'portas abertas' no futuro

Crédito: Divulgação/Al Rayyan

O Corinthians teve mais uma recusa nesta manhã para assumir comando técnico do clube. Neste sábado foi a vez de Diego Aguirre dizer não para o convite corintiano. Após o encerramento das negociações, o uruguaio utilizou sua rede social para se pronunciar sobre as conversas nos últimos dias.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Conforme apurou o LANCE!, o término das tratativas se deu por conta de as partes não terem entrado em um acerto financeiro depois de o treinador ter feito uma contraproposta que o clube não conseguiria arcar neste momento. Até então, Aguirre havia acenado de forma positiva ao projeto apresentado.

Em seu perfil no Instagram, nesta tarde de sábado, o treinador esclareceu o motivo pelo qual o acordo não deu certo com o Corinthians e agradeceu o convite e as conversas em "alto nível" com a diretoria alvinegra. Por essa boa relação, ele acredita que deixou as portas abertas com o clube para o futuro.

Confira a mensagem deixada por Diego Aguirre:

"Recebi o convite do Corinthians com muita alegria e me senti honrado com a lembrança. Conversamos em alto nível, mas nesse momento não pudemos alcançar um denominador comum, ainda que tenhamos deixado as portas abertas para o futuro.