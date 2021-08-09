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futebol

Aguirre classifica Internacional como 'eficiente' em vitória no Maraca

Treinador uruguaio gostou do que viu e comemorou o triunfo em cima do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 18:00

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:00

Crédito: Aguirre festejou o desempenho do Inter (Ricardo Duarte/Internacional
Diego Aguirre finalmente respira aliviado no Internacional. Após algumas semanas de muita cobrança, o time jogou de maneira perfeita e massacrou o Flamengo por 4 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Feliz pelo resultado, o treinador uruguaio festejou a eficiência do Colorado ao longo dos 90 minutos.
‘O que aconteceu foi a eficiência do time. Aproveitamos as situações e isso fez a diferença. Acho que isso tem que ser um recomeço de coisas boas. Acreditei em todos os momentos nos jogadores. Merecíamos. Quando você fala de merecimento, não serve. Futebol é resultado, você tem que ganhar. Hoje conseguimos o resultado que vai nos ajudar muito para continuar melhorando’, afirmou.
Agora, o Internacional aparece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos.

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