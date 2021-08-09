Aguirre classifica Internacional como 'eficiente' em vitória no Maraca

‘O que aconteceu foi a eficiência do time. Aproveitamos as situações e isso fez a diferença. Acho que isso tem que ser um recomeço de coisas boas. Acreditei em todos os momentos nos jogadores. Merecíamos. Quando você fala de merecimento, não serve. Futebol é resultado, você tem que ganhar. Hoje conseguimos o resultado que vai nos ajudar muito para continuar melhorando’, afirmou.