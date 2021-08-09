Aguirre classifica Internacional como 'eficiente' em vitória no Maraca

Diego Aguirre finalmente respira aliviado no Internacional. Após algumas semanas de muita cobrança, o time jogou de maneira perfeita e massacrou o Flamengo por 4 a 0.
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Feliz pelo resultado, o treinador uruguaio festejou a eficiência do Colorado ao longo dos 90 minutos.
‘O que aconteceu foi a eficiência do time. Aproveitamos as situações e isso fez a diferença. Acho que isso tem que ser um recomeço de coisas boas. Acreditei em todos os momentos nos jogadores. Merecíamos. Quando você fala de merecimento, não serve. Futebol é resultado, você tem que ganhar. Hoje conseguimos o resultado que vai nos ajudar muito para continuar melhorando’, afirmou.
Agora, o Internacional aparece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos.