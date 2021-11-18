Aguirre admite 'jogo ruim' do Inter contra o Cuiabá

O Internacional fracassou mais uma vez fora de casa. Diante do Cuiabá, o time comandado por Diego Aguirre foi superado por 1 a 0.
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Na conversa com a imprensa, Diego Aguirre não escondeu o jogo e criticou a postura da sua equipe na Arena Pantanal.
‘Estamos jogando bem e conseguindo as vitórias em casa. Estamos em uma sequência ruim fora de casa. Não gostei do jogo hoje (quarta), especialmente no primeiro tempo. A ideia era outra. Tivemos desfalques, mas prefiro não falar disso. Não é o momento de falar dos jogadores que não estão ou que talvez falte opções. A verdade é que não gostei do que apresentamos. Fizemos um jogo ruim’, afirmou na coletiva.
Agora, o Internacional, que somou mais uma derrota no Brasileirão, fica na 7ª colocação, com 47 pontos.