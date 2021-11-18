Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Aguirre admite 'jogo ruim' do Inter contra o Cuiabá

Colorado não soube jogar fora de casa e acabou derrotado na Arena Pantanal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 10:05

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 10:05

O Internacional fracassou mais uma vez fora de casa. Diante do Cuiabá, o time comandado por Diego Aguirre foi superado por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na conversa com a imprensa, Diego Aguirre não escondeu o jogo e criticou a postura da sua equipe na Arena Pantanal.
‘Estamos jogando bem e conseguindo as vitórias em casa. Estamos em uma sequência ruim fora de casa. Não gostei do jogo hoje (quarta), especialmente no primeiro tempo. A ideia era outra. Tivemos desfalques, mas prefiro não falar disso. Não é o momento de falar dos jogadores que não estão ou que talvez falte opções. A verdade é que não gostei do que apresentamos. Fizemos um jogo ruim’, afirmou na coletiva.
Agora, o Internacional, que somou mais uma derrota no Brasileirão, fica na 7ª colocação, com 47 pontos.
Crédito: (Foto:Divulgação/AssComDourado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados