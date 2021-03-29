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futebol

Agüero se despede do Manchester City: 'Satisfação e orgulho por estes dez anos'

Jogador argentino não ficará no clube inglês para a próxima temporada, mas garante foco para a conquista de títulos importantes antes de sair da equipe em junho...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 17:31
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Após a confirmação de que não seguirá no Manchester City para a próxima temporada, o atacante Sergio Agüero se manifestou nas redes sociais e se despediu dos torcedores. Desde 2011 no clube inglês, o argentino é o maior artilheiro da história da equipe com 257 gols em 384 partidas.
+ Veja a tabela da Premier LeagueAgüero agradeceu pelo período no clube e se disse muito orgulhoso pelas dez temporadas com a camisa azul. O camisa 10 ainda afirmou que dará tudo de si até junho, quando termina seu contrato, para que o clube conquiste todos os títulos possíveis.
VEJA A MENSAGEM DE AGÜERO"Quando se encerra um ciclo se tem muitas sensações.
Fico com a enorme satisfação e orgulho de ter estado dez temporadas no Manchester City, algo incomum nos dias de hoje para um jogador profissional.
Dez temporadas com conquistas importantíssimas, em que pude me tornar o artilheiro histórico e que criei um vínculo indestrutível com toda gente deste clube que levarei em meu coração.
Eu tive que chegar em 2011 em uma etapa de reconstrução e, junto com a visão dos proprietários e o aporte de distintos jogadores, nós conseguimos colocá-lo no mais alto, entre os mais importantes do mundo.
Caberá agora aos outros mantê-lo neste lugar de privilégio onde merece seguir. No pessoal, continuarei dando tudo no que resta da temporada para ganhar outros títulos e dar-lhe mais alegria a esta gente. Chegará logo um nova etapa com outros desafios pelos quais me sinto plenamente e que enfrentarei com a mesma paixão e profissionalismo que sempre dei para continuar competindo no mais alto nível."

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