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futebol

Agüero passa por cirurgia e só deve ficar à disposição na Champions

Jogador do Manchester City, que já estava sentindo dores desde a volta aos treinamentos após paralisação por conta da pandemia, agravou lesão após sofrer pênalti no último jogo...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 18:52

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 18:52

Crédito: Reprodução / Twitter
O atacante Sergio Agüero, do Manchester City, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira, em Barcelona. O jogador já convivia com dores no local desde o mês passado e a situação se agravou quando o maior artilheiro da história do clube inglês sofreu pênalti na partida da última segunda-feira. No choque com Ben Mee, Kun teve que ser substituído.
A lesão do atleta é na região do menisco e Agüero viajou para a Catalunha para ser acompanhado de perto pelo ortopedista Ramón Cugat, referência na medicina esportiva e que atende a jogadores do City sempre que necessário.
O prazo de recuperação ainda não foi estipulado, mas é provável que o camisa 10 perca o restante do Campeonato Inglês e também a reta final da Copa da Inglaterra. A expectativa é de que o jogador esteja à disposição para a partida contra o Real Madrid, em agosto, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.
- Tudo correu bem e em breve vou começar com a recuperação. Muito obrigado ao Dr. Cugat e sua equipe e a todos por tanto apoio - disse Agüero pelas redes sociais.E MAIS:Diretor da Inter de Milão fala sobre futuro de Lautaro e afirma que atleta não demonstrou desejo de sairCoutinho volta a treinar após se recuperar de lesãoEx-jogador do Liverpool diz que Coutinho será 'bem-vindo' pelos torcedores caso volte aos RedsArsenal anuncia contratação em definitivo de Pablo Marí e renova contrato de David LuizValencia enfrenta Eibar para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias E MAIS:

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