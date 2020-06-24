Agüero passa por cirurgia e só deve ficar à disposição na Champions

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O atacante Sergio Agüero, do Manchester City, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira, em Barcelona. O jogador já convivia com dores no local desde o mês passado e a situação se agravou quando o maior artilheiro da história do clube inglês sofreu pênalti na partida da última segunda-feira. No choque com Ben Mee, Kun teve que ser substituído.

A lesão do atleta é na região do menisco e Agüero viajou para a Catalunha para ser acompanhado de perto pelo ortopedista Ramón Cugat, referência na medicina esportiva e que atende a jogadores do City sempre que necessário.

O prazo de recuperação ainda não foi estipulado, mas é provável que o camisa 10 perca o restante do Campeonato Inglês e também a reta final da Copa da Inglaterra. A expectativa é de que o jogador esteja à disposição para a partida contra o Real Madrid, em agosto, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.