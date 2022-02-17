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futebol

Agüero detona imprensa francesa por críticas contra Lionel Messi

Ex-jogador não gostou de tratamento dado pelos veículos da França ao camisa 30 por conta do desempenho do argentino diante do Real Madrid pela Champions League...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 08:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 08:48
Sergio Agüero detonou a imprensa francesa por conta das críticas contra Lionel Messi após o confronto entre Paris Saint-Germain e Real Madrid pela Champions League. Segundo o ex-jogador, os comentários foram exagerados por conta do pênalti perdido pelo argentino na segunda etapa.- Que m**** essa história do pênalti do Leo. Ele jogou bem, quebrou linhas. Foi bem e muito ativo. Na França, revistas e jornais o mataram. São idiotas - disse o ex-atacante em seu canal na Twitch.
> Veja a tabela da Champions League
Segundo o "L'Équipe", um dos jornais mais tradicionais da França, Messi recebeu nota três pela partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O "Le Parisien" foi um pouco mais comedido e deu uma nota 3,5 para o craque por conta do jogo apagado.
O grande ponto é que Messi não vem conseguindo mostrar na França o futebol que mostrou ao longo de sua carreira com o Barcelona. Até o momento, o camisa 30 anotou sete gols e contribuiu com oito assistências.
Crédito: MessificoumarcadoporterperdidopênalticontraoRealMadrid(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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