'Agüero, como todos nós, tem que mostrar que merece continuar aqui', diz Guardiola sobre renovação

Ainda sem definir seu futuro, a continuidade de Sergio Agüero no Manchester City é uma incógnita. Com contrato apenas até junho, o atacante poderá deixar o clube a custo zero. De acordo com Guardiola, o argentino tem que provar seu valor para continuar.
- O Sergio, tal como todos nós, tem que mostrar que merece continuar aqui. É preciso continuar marcando gols, vencendo jogos e depois o clube vai decidir seu futuro - disse à "Sky Sports".Desde que assinou pelo Manchester City em 2011, Agüero atuou em 371 partidas pelos Citizens, marcou 254 gols e deu 73 assistências. Ele é um dos maiores ídolos da história do clube inglês.