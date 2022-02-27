Água Santa x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta segunda-feira (28), o São Paulo encara o Água Santa, às 15h, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor busca o quarto jogo de invencibilidade na competição. O clube é o segundo colocado do Grupo B, com 11 pontos. O São Paulo terá desfalques para a partida. Além de Luan e Patrick, que seguem em recuperação de lesões, o meia-atacante Nikão testou positivo para Covid-19 e não atua contra o Água Santa.

A esperança de gols do time é Calleri, que já marcou duas vezes contra o clube de Diadema na sua primeira passagem, em jogo disputado pelo Campeonato Paulista de 2016.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022 Já o Água Santa quer se recuperar da derrota sofrida para o Mirassol, por 2 a 1, em casa. O time vem de dois resultados negativos, já que também perdeu para o Red Bull Bragantino.

Para a partida, o técnico Sérgio Guedes deve colocar o que tem de melhor à disposição. A esperança de gols da equipe é o atacante Dadá Belmonte, artilheiro da equipe no estadual, com três gols marcados.

ÁGUA SANTA X SÃO PAULO ​Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema (SP)Data/Horário: 28/02/2022, às 15hÁrbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo LimaVAR: Marcio Henrique de GoisOnde acompanhar: Premiere, YouTube, Paulistão Play e em tempo real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

ÁGUA SANTA Victor Souza; Alex Silva, Rodrigo Sam, Helder e Rhuan; Caique, Cristiano e Lelê; Dadá Belmonte, Fernandinho e Caio Dantas. Técnico: Sérgio Guedes Desfalques: -

SÃO PAULOJandrei, Rafinha, Arboleda (MIranda), Diego Costa e Reinaldo (Léo); Pablo Maia, Nestor e Gabriel Sara; Alisson, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Patrick e Luan (lesionados), Nikão (Covid-19)