Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Água Santa x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 15h, no Estádio do Inamar, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Tricolor busca seguir fase invicta na competição
...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 15:00
Nesta segunda-feira (28), o São Paulo encara o Água Santa, às 15h, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor busca o quarto jogo de invencibilidade na competição. O clube é o segundo colocado do Grupo B, com 11 pontos. O São Paulo terá desfalques para a partida. Além de Luan e Patrick, que seguem em recuperação de lesões, o meia-atacante Nikão testou positivo para Covid-19 e não atua contra o Água Santa.
A esperança de gols do time é Calleri, que já marcou duas vezes contra o clube de Diadema na sua primeira passagem, em jogo disputado pelo Campeonato Paulista de 2016.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022 Já o Água Santa quer se recuperar da derrota sofrida para o Mirassol, por 2 a 1, em casa. O time vem de dois resultados negativos, já que também perdeu para o Red Bull Bragantino.
Para a partida, o técnico Sérgio Guedes deve colocar o que tem de melhor à disposição. A esperança de gols da equipe é o atacante Dadá Belmonte, artilheiro da equipe no estadual, com três gols marcados.
ÁGUA SANTA X SÃO PAULO ​Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema (SP)Data/Horário: 28/02/2022, às 15hÁrbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo LimaVAR: Marcio Henrique de GoisOnde acompanhar: Premiere, YouTube, Paulistão Play e em tempo real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
ÁGUA SANTA Victor Souza; Alex Silva, Rodrigo Sam, Helder e Rhuan; Caique, Cristiano e Lelê; Dadá Belmonte, Fernandinho e Caio Dantas. Técnico: Sérgio Guedes Desfalques: -
SÃO PAULOJandrei, Rafinha, Arboleda (MIranda), Diego Costa e Reinaldo (Léo); Pablo Maia, Nestor e Gabriel Sara; Alisson, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Patrick e Luan (lesionados), Nikão (Covid-19)
Crédito: SãoPauloenfrentaoÁguaSantanestasegunda-feira,às15h(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES
Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados