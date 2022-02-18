'Água mole em pedra dura, tanto bate... mas não fura': São Paulo pressiona, mas só empata com a Inter

O São Paulo pressionou, criou, acertou duas na trave, mas não saiu do zero com a Inter de Limeira, na noite desta quinta-feira (17), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Agora, o Tricolor está na segunda posição, com oito pontos conquistados. O time enfrenta o Santos, no próximo domingo (20), às 18h30, na Vila Belmiro. JOGO INICIA COM SÃO PAULO PRESSIONANDOA partida começou com o São Paulo buscando o ataque. A primeira chegada foi aos nove minutos. Marquinhos e Rafinha trocaram passes na lateral. O atacante olhou pra área e cruzou na direção de Leo, mas Rafael Pin conseguiu chegar primeiro.
Aos 20 minutos, Marquinhos passou bem pelo marcador, foi na linha de fundo, e cruzou para Nestor, que bateu, mas foi travado pelo zagueiro da Inter. Três minutos depois, Nikão recebeu e cruzou para Marquinhos, que subiu bem, mas Rafael PIn fez a defesa.
TRICOLOR CONTINUA EM CIMA E QUASE MARCA COM PABLO E SARAConforme o primeiro tempo ia passando, o São Paulo mostrava que não queria perder o ímpeto. Aos 26, Pablo Maia viu o espaço abrir e arriscou de fora da área. Xandão conseguiu desviar e ela passou perto da trave esquerda do goleiro da Inter de Limeira.
Logo dois minutos depois, o São Paulo quase marcou. Leo avançou pela esquerda, Gabriel Sara subiu no primeiro pau, mas cabeceou para fora, raspando o travessão..
SÃO PAULO CONTINUA MARTELANDO, MAS NÃO MARCA ANTES DO INTERVALOTentando o primeiro gol, o Tricolor foi para o 'abafa' no final do primeiro tempo. Aos 34, Nestor chutou para fora, sem assustar. Já com 41 minutos, novamente Nestor bateu de fora, mas chutou longe do gol.
Fim de primeiro tempo sem gols no Morumbi.
2º TEMPO COMEÇA COM CALLERI PERDENDO GOL NA PEQUENA ÁREAA volta do intervalo foi inteira do Tricolor novamente. Com nove minutos, talvez a chance mais clara da partida. NIkão bateu escanteio da esquerda, a bola fica viva na área, Sara tentou de cabeça, e a bola sobrou para Calleri, pertinho do gol. Ele chutou forte, mas Galdezani se jogou e salvou com o joelho.
SÃO PAULO CRIA CHANCES, CHUTA, MAS BOLA NÃO ENTRAA partida continuava, mas o enredo era o mesmo. O Tricolor chegava perto da área, arriscava, mas errava o alvo. Aos 21, Sara arriscou da meia-lua, rasteiro, cruzado, mas para fora. Um minuto depois, Rigoni cruzou, Eder disputou de cabeça, mas a bola foi nas mão de Lucas Frigeri.
REINALDO ACERTA BOLA NA TRAVE O São Paulo tentava, mas não conseguia marcar e até a trave aparecia. Com 26 minutos, Reinaldo bateu escanteio, e ele ficou com a sobra na lateral. O jogador driblou o marcador e cruzou, a bola tocou na trave e saiu.
EDER ACERTA A TRAVE E PIN SALVA A INTER DE LIMEIRAA melhor chance da Inter de Limeira aconteceu aos 31. Tito fez boa jogada pela esquerda e mandou para o segundo pau. Reinaldo se atrapalhou, Pedro do Rio vacilou e perdeu ótima chance para marcar.
No entanto, o São Paulo continuou melhor e quase abriu o placar aos 34. Reinaldo bateu escanteio da esquerda, Eder apareceu no primeiro pau e desviou de costas. A bola subiu e bateu no travessão. A outra chance foi aos 43. Eder dominou, puxou para o meio e bateu, mas Rafalel Pin salvou a Inter.
O São Paulo segui pressionando, mas o placar não saiu do zero.
SÃO PAULO 0 x 0 INTER DE LIMEIRALocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 17/02/2022, às 21h30Árbitro: Vinicius Goncalves Dias AraújoAssistentes: Alex Ang Ribeiro e Amanda Pinto MatiasVAR: Vinicius FurlanCartões Amarelos: Tito, Rodolfo Filemon (INT)Cartões Vermelhos: Gols:
SÃO PAULOJandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Juan, aos 45'/2ºT) e Léo; Nestor (Alisson ,aos 21'/2ºT) Pablo Maia (Reinaldo, aos 21'/2ºT) e Gabriel Sara; Marquinhos (Eder, aos 14'/2ºT), Nikão (Rigoni, aos 14'/2ºT) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.
INTER DE LIMEIRARafael Pin; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Johny Douglas, Matheus Galdezani (Celsinho, aos 36'/2ºT), Lima e Geovane (Tito, Intervalo); Diego Tavares (Pedro do Rio, aos 28'/2ºT) e Ronaldo (Thiago Alagoano, aos 28'/2ºT). Técnico: Vinícius Bergantim.