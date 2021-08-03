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Agosto reserva seis jogos para o Botafogo e possibilidade de entrada no G4 da Série B; veja calendário

Alvinegro entrará em campo por seis oportunidades, todas pelo Brasileirão, e, diante de adversários diretos, mês pode representar entrada no pelotão da frente do torneio...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 04:00

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 04:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo fechou julho em alta. Após a chegada de Enderson Moreira, o time engatou três vitórias seguidas e a diferença para o G4 da Série B do Brasileirão, que já foi de dez pontos, atualmente é de quatro. Agosto, contudo, pode ser o mês que coloque o Alvinegro no pelotão dos quatro primeiros no torneio.
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O oitavo mês de 2021 reserva seis jogos para o Glorioso. Destes, dois são contra clubes que, atualmente, estão na frente da equipe na classificação e brigam pelo G4 - Guarani, na 8ª posição, e Coritiba, vice-líder.
Três dos duelos serão diante de clubes que brigam contra a zona de rebaixamento ou enxergam a degola de perto. O Alvinegro medirá forças com Vila Nova, 14º colocado, Ponte Preta, 16º, e Brasil de Pelotas, 19º - penúltima colocada do Campeonato Brasileiro.
A tabela, portanto, é equilibrada no sentido das posições dos adversários. Diante de dois confrontos diretos com equipes de cima, um bom aproveitamento pode colocar o Botafogo de vez no G4. O Alvinegro tem, até aqui, 100% de aproveitamento sob o comando de Enderson Moreira.
+ Confira a tabela da Série BE O DESCANSO?O calendário apertado não dará muito tempo para o técnico colocar conceitos táticos e técnicos de uma forma ideal. O Botafogo vive atualmente uma semana cheia. Após a vitória contra o Vasco, no último sábado, Enderson terá os próximos dias livres apenas para treinamentos.
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Essa é o primeiro período cheio para atividades que Enderson vive desde que chegou ao Botafogo. Após isto, todas as semanas serão compostas por, no mínimo, dois jogos, com o time atuando no fim e no decorrer da semana.
Serão três jogos em casa e três fora - metade para cada lado, portanto -, sempre alternando. As viagens não são tão favoráveis: uma para Campinas e duas para o Paraná. O Alvinegro inicia o mês contra a Ponte Preta no próximo domingo, no Nilton Santos.CALENDÁRIO DO BOTAFOGO EM AGOSTO08/08 - Botafogo x Ponte Preta - Nilton Santos - 16ª rodada (Série B)12/08 - Operário x Botafogo - Germano Krüger - 17ª rodada (Série B)15/08 - Botafogo x Brasil de Pelotas - Nilton Santos - 18ª rodada (Série B)18/08 - Guarani x Botafogo - Brinco de Ouro - 19ª rodada (Série B)22/08 - Botafogo x Vila Nova - Nilton Santos - 20ª rodada (Série B)27/08 - Coritiba x Botafogo - Couto Pereira - 21ª rodada (Série B)

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