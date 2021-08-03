Agosto reserva seis jogos para o Botafogo e possibilidade de entrada no G4 da Série B; veja calendário

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo fechou julho em alta. Após a chegada de Enderson Moreira, o time engatou três vitórias seguidas e a diferença para o G4 da Série B do Brasileirão, que já foi de dez pontos, atualmente é de quatro. Agosto, contudo, pode ser o mês que coloque o Alvinegro no pelotão dos quatro primeiros no torneio.

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O oitavo mês de 2021 reserva seis jogos para o Glorioso. Destes, dois são contra clubes que, atualmente, estão na frente da equipe na classificação e brigam pelo G4 - Guarani, na 8ª posição, e Coritiba, vice-líder.

Três dos duelos serão diante de clubes que brigam contra a zona de rebaixamento ou enxergam a degola de perto. O Alvinegro medirá forças com Vila Nova, 14º colocado, Ponte Preta, 16º, e Brasil de Pelotas, 19º - penúltima colocada do Campeonato Brasileiro.

A tabela, portanto, é equilibrada no sentido das posições dos adversários. Diante de dois confrontos diretos com equipes de cima, um bom aproveitamento pode colocar o Botafogo de vez no G4. O Alvinegro tem, até aqui, 100% de aproveitamento sob o comando de Enderson Moreira.

+ Confira a tabela da Série BE O DESCANSO?O calendário apertado não dará muito tempo para o técnico colocar conceitos táticos e técnicos de uma forma ideal. O Botafogo vive atualmente uma semana cheia. Após a vitória contra o Vasco, no último sábado, Enderson terá os próximos dias livres apenas para treinamentos.

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Essa é o primeiro período cheio para atividades que Enderson vive desde que chegou ao Botafogo. Após isto, todas as semanas serão compostas por, no mínimo, dois jogos, com o time atuando no fim e no decorrer da semana.