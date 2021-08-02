Agosto do São Paulo terá jogos decisivos em copas e viagens no Brasileirão

Crédito: Flickr/São Paulo

O mês de agosto será decisivo para o São Paulo, com jogos de mata-matas na Copa do Brasil e Libertadores, além de duelos que podem fazer a diferença na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No primeiro momento, o mês terá sete partidas para os comandados de Crespo. A primeira 'etapa' será nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, no Rio de Janeiro, O São Paulo já venceu a ida por 2 a 0, e tem boa vantagem para assegurar vaga nas quartas da competição, em busca de um título inédito.

Logo depois, o Tricolor encara o Athletico, no sábado (07), às 18h, fora de casa, pelo Brasileirão. Três dias depois, duelo contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo tem mais uma partida em casa contra o Grêmio, no dia 14, pelo Campeonato Brasileiro. Já dia 17, o duelo é vital para a temporada, já que é o jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Para fechar o mês, duelos pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. O primeiro adversário é o Sport, na Ilha do Retiro. Em seguida, o Tricolor enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi. Dois adversários que estão no mesmo setor de tabela do São Paulo no Brasileirão.

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