Agora vai? Rodada do Gauchão tem novo desenho feito pela Federação Gaúcha

Crédito: Divulgação/FGF

Depois de seguidas mudanças diante das incertezas causadas pela pandemia e a forma como cada prefeitura lida com as medidas de prevenção, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) fez as devidas alterações na tabela onde, até o presente momento, cinco dos seis jogos inicialmente previstos tem data, horário e sedes garantidas.

Na manhã e tarde da última segunda-feira (20), Ypiranga x Esportivo e Novo Hamburgo x Aimoré estavam sem local para disputarem seus respectivos compromissos devido a proibições nas cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo.

Todavia, com a atualização feita pela FGF, o primeiro dos citados ocorrerá às 15h (horário de Brasília) na próxima quarta-feira (22) em Farroupilha (Estádio das Castanheiras) e o segundo na quinta, também às 15h, na Arena Alviazul em Lajeado.

Apesar da Prefeitura de Caxias do Sul ter chegado a convocar uma reunião extraordinária para tratar da realização de dois confrontos do estadual na cidade, os compromissos previamente marcados foram mantidos. Assim, o Grenal segue agendado para às 21h30 no Centenário e o Ca-Ju ocorre na quinta, às 11h, no Alfredo Jaconi.

Completando a rodada, pelo menos por ora (Brasil de Pelotas e EC Pelotas segue adiado e sem data), São Luiz e São José irão se enfrentar na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.