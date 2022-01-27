Agora vai! Lyon aceita proposta e Bruno Guimarães é vendido ao Newcastle por R$ 245 milhões

Um dia após o Lyon desmentir a venda de Bruno Guimarães ao Newcastle, o acordo pode ser sacramentado. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, as partes já selaram o negócio e o clube inglês comprará os direitos do meio campista brasileiro por 40 milhões de euros (R$ 245 milhões).
Ainda segundo o jornalista, o anúncio só não foi feito ainda por conta do acerto de taxas entre empresários na negociação. Bruno também passará por exames médicos no Newcastle e é esperado na Inglaterra até o próximo sábado. O negócio também prevê mais 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por objetivos cumpridos pelo jogador.
Revelado pelo Athletico Paranaense, o volante se destacou no clube brasileiro e foi comprado pelo Lyon, onde manteve o bom nível. Na atual temporada, somou 25 jogos e deu cinco assistências. Nesta janela, o Newcastle, novo rico da Europa, já acertou a contratação do lateral Kieran Trippier e do atacante Chris Wood.