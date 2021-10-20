Agora vai? Grêmio pode deixar Z-4; veja cenário

Crédito: Fernando Alves/Juventude

No último domingo, o Grêmio bateu o Juventude por 3 a 2 e quebrou uma série de cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro.

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Com o placar, o time gaúcho alcançou a marca de 26 pontos na classificação, mas permanece na penúltima posição do torneio nacional.

Apesar do cenário complicado, o Grêmio tem a chance de escapar da zona de rebaixamento na rodada do fim de semana.

Para isso ocorrer, o time de Vagner Mancini precisa somar os três pontos diante do Atlético-GO e torcer para que Bahia, Juventude e Sport não vençam seus jogos.