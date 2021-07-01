Agora no Vizela, Charles espera grande temporada no clube português

Crédito: Divulgação / Vizela

O goleiro Charles, recém-chegado ao Vizela e com passagem pelo Marítimo, ambas equipes portuguesas, falou sobre a perspectiva para defender o seu novo clube. Segundo o arqueiro, a meta é fazer um grande ano com todos no elenco.

Veja o mata-mata da Eurocopa- O Vizela é um clube grande e que fez uma última temporada de altíssimo nível. Estou feliz por ter essa oportunidade de defender as cores do clube. Vou trabalhar muito para construir a minha história aqui com títulos e grandes atuações - disse.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco do clube português tem potencial para fazer uma ótima época.