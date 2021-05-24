Agora no Confiança, João Paulo quer grande Série B no clube sergipano

Crédito: O Confiança estreia na Série B do Brasileirão contra o Cruzeiro (Divulgação / Confiança

Em grande momento na carreira, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, hoje no Confiança, destacou o desejo de fazer uma grande Série B com o clube sergipano em 2021. Segundo ele, a meta é ter o máximo de regularidade possível com o elenco.

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- Estou muito motivado para fazer uma grande Série B do Brasileirão com o clube em 2021. Vou trabalhar muito para fazer um ótimo campeonato e para ajudar a equipe dentro de fora de campo nos próximos meses. - afirmou.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DA PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRÃO 2021Segundo o jogador, o elenco do Azulão tem potencial.