Agora no CD Rongcheng, Rômulo comemora crescimento na China

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do CD Rongcheng, da China, falou sobre o crescimento que teve com a camisa do clube nestas últimas semanas. Segundo o jogador, sua ideia é evoluir ainda mais no país.- Esse início tem sido muito especial. Estou feliz com meu crescimento e trabalhando muito para continuar evoluindo e melhorando meu desempenho em campo no clube. Quero fazer história aqui no clube - afirmou o jogador brasileiro.