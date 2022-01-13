Agora no Avispa Fukuoka, Lukian foca em grande ano no clube japonês

Em alta no futebol japonês e agora vestindo a camisa do Avispa Fukuoka, o atacante Lukian quer fazer um grande ano em 2022 com o clube. Segundo o jogador, que estava defendendo as cores do Jubilo Iwata em 2021, a meta é melhorar ainda mais os números no futebol local.- Estou muito motivado e focado neste projeto do Avispa, um dos grandes clubes do futebol japonês. Vou trabalhar muito para construir a minha história na equipe e para melhorar ainda mais meus números no futebol japonês. Estou muito confiante nisso - afirmou.