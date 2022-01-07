Agora ex-Fortaleza, zagueiro Jackson deve definir futuro em brev

Depois de atuar nas últimas três temporadas com a camisa do Fortaleza, o zagueiro Jackson deixou o clube no fim de 2021 e conversa com outras equipes (dentro e fora do Brasil) para dar continuidade na sua carreira. Aos 31 anos de idade, o defensor fez questão de agradecer a sua passagem pela equipe do Pici bem como antecipou que segue trabalhando o seu condicionamento físico visando as oportunidades de mercado:
- Muito feliz por tudo que conquistei com essa camisa pesada e com essa torcida maravilhosa, é um orgulho ter vestido esse manto e só tenho a agradecer. Venho trabalhando firme para ter mais um grande ano.
Na temporada 2021, o atleta participou de um dos maiores anos do Fortaleza na história do clube na Série A. O quarto lugar no Brasileirão rendeu ao Leão a vaga inédita para a Libertadores 2022 de forma direta à fase de grupos, ficando apenas atrás do campeão, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras.
Além do Leão, Jackson tem no currículo passagens por clubes importantes do cenário nacional São Paulo, Ituano, Criciúma, Internacional, Náutico, Goiás, Palmeiras e Bahia.