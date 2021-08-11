Agora embala? CSA quebra seca de vitórias na Série B

Chegou ao fim a seca de bons resultados do CSA na Série B. Na noite da última terça-feira, o Azulão foi até Sergipe, mostrou um jogo consistente e bateu o Confiança por 2 a 0.
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O placar colocou o time de Alagoas na 12ª posição e deu uma certa tranquilidade ao elenco de Ney Franco, que mostra dificuldade para embalar.
Seca de Resultados
Antes de bater o Confiança, o CSA encara três partidas de seca, com direito a duas derrotas e um empate.
Zona de Rebaixamento
Com os três pontos obtidos fora de casa, o Azulão também abre vantagem em relação aos quatro últimos colocados da Série B. Agora, são nove pontos do Vitória, primeiro time do Z-4.