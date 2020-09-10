Agentes de Lautaro planejam viajar para negociar com o Barcelona

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Apesar de Zanetti descartar a saída de Lautaro Martínez, o Barcelona ainda busca a contratação do jogador. De acordo com o "Corriere dello Sport", os representantes do atacante argentino planejam viajar para negociar com o clube catalão.

Antes de se reunir com os dirigentes do Barça, o staff de Lautaro pretende se reunir nas próximas horas com a direção da Inter de Milão para discutir a situação do argentino. A primeira oferta de renovação contratual foi recusada pelo jogador.