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futebol

Agentes de Lautaro planejam viajar para negociar com o Barcelona

Staff do jogador quer acelerar a transferência do atacante argentino...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 12:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 12:32
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Apesar de Zanetti descartar a saída de Lautaro Martínez, o Barcelona ainda busca a contratação do jogador. De acordo com o "Corriere dello Sport", os representantes do atacante argentino planejam viajar para negociar com o clube catalão.
Antes de se reunir com os dirigentes do Barça, o staff de Lautaro pretende se reunir nas próximas horas com a direção da Inter de Milão para discutir a situação do argentino. A primeira oferta de renovação contratual foi recusada pelo jogador.
Javier Zanetti, diretor de futebol do clube, descartou a saída de Lautaro. À Fox Sports, o ex-jogador disse que "Lautaro não vai deixar a Inter".

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