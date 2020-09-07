Agentes de Alex Telles estão na Inglaterra para negociar com o Manchester United, diz jornal

Antes visto como certo no Paris Saint-Germain, Alex Telles parece ter um novo destino. De acordo com o jornal "A Bola", de Portugal, o lateral-esquerdo deve reforçar o Manchester United.
Os agentes do jogador estão na Inglaterra para intensificar os negócios com os Red Devils. O Sevilla também tem interesse na contratação do jogador, avaliado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 187 milhões) pelo Porto.
O clube português pretende vender o brasileiro para não perdê-lo de graça ao final do seu contrato, em 2021. Desde 2016 no Porto, Alex Telles atuou em 192 partidas, marcou 24 gols e deu 55 assistências.